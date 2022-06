Serena Williams est de retour. Après un an d'absence à cause des blessures, l'Américaine a obtenu une wild card pour le prochain Wimbledon qui débute le lundi 27 prochain. C'est la fin d'un long calvaire pour elle.

L'Américaine avait pris tout le monde de court en annonçant quelques heures avant son retour sur les courts, mais en se montrant légèrement évasive. Elle avait posté une photo de ses chaussures et d'un sac de tennis, le tout sur gazon.

"SW et SW19. C’est un rendez-vous. Je vous vois là-bas. C’est parti", avait écrit la championne aux 23 titres du Grand Chelem. SW19, c’était le nom de code du All England Club. Il correspond au code postal de la ville située en banlieue Sud-ouest de Londres. La suite du message était on ne peut plus clair et Wimbledon a confirmé cela.

Une wild card pleine de sens

Classée 1208e au classement WTA, après un an sans jouer, l’Américaine n’était logiquement pas inscrite dans la liste d’entrée pour le simple dames, pas même avec un classement protégé comme Sofia Kenin.

Vu son palmarès, son historique à Wimbledon (7 titres), ce qu’elle représente tout court, la possibilité de la voir récupérer une wild card était largement envisageable. Et cela s'est produit. Un autre grand blessé, Stan Wawrinka, a reçu le même honneur de la part du tournoi britannique chez les messieurs.

Vers un retour à Eastbourne ?

Avant de revenir à Wimbledon, il reste à Serena la possibilité de s'aligner sur le tournoi WTA 500 d'Eastbourne qui débutera le dimanche 19 juin prochain. Cela en prend le chemin.

Elle a en tout cas cité le tournoi britannique dans sa photo sur Instagram, ainsi que les membres de son équipe : Jarmere Jenkins, sa partenaire d'entraînement, Eric Hechtman, le coach de sa soeur Venus et Derick Pierson, son physio. Tout est prêt pour le grand retour.

