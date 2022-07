Tennis

Diede de Groot : "Je n'avais pas imaginé que le tennis fauteuil changerait autant"

TENNIS - Diede de Groot, numéro une mondiale de tennis fauteuil et lauréate de 29 titres du Grand Chelem (15 en simple et 14 en double), salue l'évolution de sa discipline ces dernières années, avec notamment des tableaux plus étoffés. La Néerlandaise pointe toutefois les améliorations à apporter pour un traitement plus égalitaire avec ses confrères et consoeurs valides.

