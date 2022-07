Même si elle fut souvent de qualité, cette finale 2022 de Wimbledon ne restera sans doute pas comme une des plus exceptionnelles de l'histoire du vénérable tournoi londonien. Mais l'après-match, lui, a été savoureux comme rarement. La cérémonie protocolaire, une des plus détendues jamais vues ici ou ailleurs en Grand Chelem, a été marquée par un festival des deux protagonistes. Sur ce plan, on validerait bien un match nul.

Novak Djokovic et Nick Kyrgios y ont rivalisé d'humour, dans un climat "à la cool", dans la lignée de leurs échanges de la veille, sur les réseaux sociaux ou de visu. Ils ont été aidés par Sue Barker, une légende de Wimbledon à sa manière. L'intervieweuse de la BBC, en charge notamment de recueillir les confidences des deux finalistes avant leur entrée sur le court et après la rencontre, a su poser les bonnes questions au bon moment. Pour elle, c'était le dernier Wimbledon. Elle ne pouvait mieux finir.

Finaliste malheureux, Nick Kyrgios a été le premier à s'exprimer. Lorsque Sue Barker lui a demandé si cette première finale majeure lui ouvrait l'appétit pour en connaître d'autres, il a déclenché l'hilarité du Centre Court par sa réponse : "Absolument pas. Je suis tellement fatigué." Un mot pour son bourreau ("Je ne vais pas vous mentir, c'est quasiment un dieu"), un autre pour les arbitres et les ramasseurs de balle ("Je sais que je vous ai compliqué la vie pendant toute la quinzaine et je m'en excuse") et le job était (bien) fait.

Puis ce fut au tour de Novak Djokovic. Le désormais septuple maître des lieux s'est tourné vers Kyrgios : "Nick. Tu reviendras. Pas seulement à Wimbledon mais ici, en finale. Je sais que c'est dur de recevoir des mots de consolation après une défaite comme ça, mais tu as montré pourquoi tu es un des meilleurs joueurs du monde, particulièrement sur cette surface. Je te respecte beaucoup. Tu es un talent et un athlète phénoménal, un grand joueur. On te l'a beaucoup répété depuis des années, mais maintenant tout se met en place pour toi et on va souvent te revoir dans les dernières étapes des Grands Chelems."

Espérons-le, c'est le début d'une merveilleuse relation

L'Australien écoute, ne dit rien, puis éclate de rire et brandit le poing que Djokovic ajoute : "Je n'aurais jamais cru dire des choses aussi gentilles sur toi, vu notre relation." Après avoir été la cible préférée de Nick Kyrgios pendant des années, le Serbe a été aussi surpris que touché d'avoir été défendu par son procureur le plus assidu lorsqu'il s'est retrouvé dans une situation difficile en janvier dernier avant l'Open d'Australie, dont il a finalement été privé. Alors, il a conclu : "OK, c'est officiellement une bromance."

Nick Kyrgios avait utilisé ce terme vendredi à propos de sa relation avec Novak Djokovic. "Je ne sais pas si j'irais jusqu'à parler de bromance", avait répondu le "Djoker". Sue Barker lui a ensuite rappelé que Djokovic avait annoncé samedi que le vainqueur de leur finale paiera l'addition lors du dîner ou du verre qu'ils ont prévu de partager. "C'est pour ça que j'ai perdu !'", lance Kyrgios. "C'est pour ça qu'il a perdu !", confirme le champion de Belgrade, avant d'ajouter : "Je ne sais pas si ce sera ce soir ou un autre soir, mais, espérons-le, c'est le début d'une merveilleuse relation".

Au-delà du coup à boire ou du repas, Kyrgios avait même proposé qu'ils aillent en boîte de nuit pour faire les fous. "Je n'ai pas répondu à ça parce que ma femme était à côté de moi, a souri Djokovic. On va déjà commencer avec un verre et un dîner, on verra après." Prudence de mise, surtout en ce 10 juillet. C'est l'anniversaire de mariage du vainqueur. "Je vais t'offrir des fleurs, a-t-il dit à Sue Barker, pour me rappeler tous les trucs que je ne dois pas oublier !".

Novak Djokovic et Nick Kyrgios Crédit: Getty Images

