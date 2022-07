Tennis

"Si Nadal et Djokovic s'affrontent en finale, le rapport de force sera à l'avantage de l'Espagnol"

WIMBLEDON - Plus que jamais, Novak Djokovic et Rafael Nadal sont les deux immenses favoris pour le titre sur le gazon londonien. Un "Djokodal" est l'affiche finale la plus probable. Mais en cas de retrouvailles, lequel des deux champions aurait l'avantage psychologique ? Après sa victoire en quarts de finale à Roland-Garros, l'Espagnol tiendrait peut-être la corde...

00:03:40, il y a une heure