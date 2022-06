Elle fait partie des attractions de cette édition 2022. De retour sur les courts en simple après un an d’absence, et cet abandon au sein de ce même All England Club face à Aliaksandra Sasnovich, Serena Williams, la joueuse aux 23 Grands Chelems au compteur, retrouve la lumière. Et c’est donc avec beaucoup d’interrogations que les fans ont vu l’Américaine de 40 ans jouer, ces derniers jours, notamment au tournoi d’Eastbourne qu’elle a disputé en double aux côtés d’Ons Jabeur, avec un drôle de sparadrap sur la joue droite.

Jouer au tennis ou faire à peu près n’importe quoi tous les jours n’est pas simple quand vous souffrez de sinusite

Ad

Times, ce nouveau look serait plutôt dû à un problème de sinusite, qui gêne la joueuse depuis de nombreuses années. Lors des Jeux d’hiver de Pékin il y a quelques mois, certains athlètes avaient déjà fait parler en se scotchant le visage , mais c’était à cause du froid. Et si Londres est connu pour sa météo capricieuse, on n’en est pas non plus réduit à de tels extrêmes en raison du thermomètre. Selon le, ce nouveau look serait plutôt dû à un problème de sinusite, qui gêne la joueuse depuis de nombreuses années.

Wimbledon Serena à l'entraînement sur le central 25/06/2022 À 11:38

Edinburgh Evening News en 2007, Serena Williams, "Jouer au tennis ou faire à peu près n’importe quoi tous les jours n’est pas simple quand vous souffrez de sinusite. Vous sentez beaucoup de pression, de congestion et de douleur. Et pour s’entraîner pour les Grands Chelems… ce n’est pas facile". Ce sparadrap portera-t-il bonheur à la septuple lauréate de Wimbledon cette année ? La sinusite, qui provoque, entre autres, des douleurs à la tête et derrière les deux pommettes, d’où l’utilisation de ces morceaux de sparadrap à cet endroit. Dans des propos rapportés par leen 2007, Serena Williams, opposée à la Française Harmony Tan au premier tour , déclarait ainsi :. Ce sparadrap portera-t-il bonheur à la septuple lauréate de Wimbledon cette année ?

Open d'Australie McEnroe : "Serena ne provoque plus la même peur chez ses jeunes adversaires" 27/01/2022 À 09:11