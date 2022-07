Elle fait l'histoire pour son pays d'adoption. A 23 ans et à son premier essai en finale de Grand Chelem, Elena Rybakina a conclu en beauté samedi sa surprenante quinzaine en renversant Ons Jabeur, numéro 2 mondiale, sur le score de 3-6, 6-2, 6-2 en 1h47 de jeu en finale de Wimbledon sur le Centre Court. Après un début de partie où elle est apparue très nerveuse, elle a su trouver son rythme et imposer sa puissance pour marcher sur sa rivale.

Ad

Wimbledon Le président de la fédération russe exulte : "Nous avons remporté Wimbledon" IL Y A 11 HEURES

Entre le Kazakhstan et la Tunisie, c'est donc le premier qui possède désormais une joueuse championne en Grand Chelem. Jusqu'au bout, la sensation Elena Rybakina a surpris son monde. Et le plus bluffant, c'est qu'elle a su le faire alors qu'elle est passée à côté de son début de match, ce qui en dit long sur sa solidité mentale.

Une fois lancée, Rybakina ne s'est plus retournée

Ons Jabeur pensait ainsi sûrement tenir le bon bout après une demi-heure dans cette partie. Très agressive côté coup droit, inspirée au service, elle a semblé assumer son statut de favorite. Prise de vitesse et par les variations adverses, Rybakina accumulait les bévues. Breakée dès le troisième jeu, la Kazakhe a même perdu une nouvelle fois blanc son engagement pour céder le premier set, se précipitant sur ses frappes, clairement prise par l'événement (17 fautes directes dans ce premier acte).

Mais Rybakina a l'orgueil d'une championne et elle l'a prouvé d'entrée de deuxième set. Les retours supersoniques ont fusé et, alors qu'elle n'avait pas obtenu une seule occasion à la relance dans la première manche, a réalisé son premier break de la finale. Elle a alors pris les commandes de cette finale pour ne plus les lâcher, produisant la même impression de puissance et d'aisance qu'en demi-finale contre Simona Halep.

Ons Jabeur crie sa frustration sur le Centre Court de Wimbledon, elle qui a mené dans la finale dames avant de s'incliner contre Elena Rybakina Crédit: Getty Images

Etouffée, manquant de lucidité, Jabeur a vu sa rivale s'échapper et lui ravir à nouveau son engagement pour démarrer le dernier set. Alors que son jeu varié posait des problèmes à Rybakina en début de finale, il est devenu prévisible pour la Kazakhe qui a beaucoup mieux anticipé les amorties de la Tunisienne.

Cette dernière à laissé passer sa dernière chance à 3-2, 0/40, quand elle a obtenu trois balles de débreak. Mais Rybakina les a sauvées les unes après les autres, continuant à se montrer très agressive et prenant le chemin du filet. Elle est allée chercher jusqu'au bout ce premier titre en Grand Chelem. Comme une grande.

Elena Rybakina Crédit: Getty Images

Wimbledon L'antisèche : C'était la victoire de Rybakina ou la défaite de Jabeur ? IL Y A 14 HEURES