Tout comme Ons Jabeur, Elena Rybakina jouera samedi sa première finale dans un tournoi du Grand Chelem. Excellente face à une Simona Halep désemparée, la Kazakhe s'est facilement imposée pour sa première expérience en demi-finale d'un tournoi majeur (6-3, 6-3). Une victoire durant laquelle Rybakina a démontré une palette de coups exceptionnels qu'il faudra savoir réitérer pour la finale de Wimbledon dans deux jours.

L'expérience face à la fougue de la jeunesse. Sur le papier, Simona Halep était favorite avant d'affronter Elena Rybakina. N'ayant pas perdu un set de la quinzaine, la Roumaine s'était montrée très efficace depuis le début du tournoi. Même si Rybakina n'en avait perdu qu'un face à Alja Tomjlanovic en quart de finale, le manque d'expérience à ce niveau aurait pu se faire ressentir. Il s'est passé tout l'inverse.

Halep jamais à la hauteur de l'évènement

Totalement relâchée, la Kazakhe a joué sa partition sans se laisser envahir par l'ampleur de l'évènement. Ultra agressive dès qu'elle le pouvait, Rybakina a tout de suite pris le service d'Halep, quelque peu tendue, pour prendre une avance non négligeable dès le début. Un break plus qu'important puisque Rybakina a ensuite confirmé par d'excellents jeux de services. Même si elle n'a plus breaké dans la première manche, elle s'est tout de même offerte des balles de jeu à chaque fois ce qui montre un peu plus sa domination. Premier set remporté 6-3.

Toujours très agressive, Rybakina a continué à marteler Halep qui a tout tenté pour défendre au mieux malgré les 21 coups gagnants de son adversaire. Sûrement trop stressée, Halep a de son côté offert pas moins de 9 points sur des double fautes, dont 3 dans le premier jeu de la seconde manche. Break d'entrée pour Rybakina.

On a cru à un renversement de situation lorsque Rybakina a finalement cédé sa mise en jeu après 4 fautes directes à 2-2 mais Halep s'est ensuite sabordée toute seule. Une nouvelle fois breakée juste après, Halep n'a jamais réussi à être à la hauteur de l'évènement alors que son adversaire a joué totalement sans complexe. Victoire 6-3, 6-3 pour Rybakina qui rejoint Ons Jabeur en finale de Wimbledon ce samedi.

