Ons Jabeur tient sa finale à Wimbledon ! Au terme d'un face à face très saccadé en trois sets et 1h43 contre son amie Tatjana Maria (6-2, 3-6, 6-1), la Tunisienne a remporté la première demi-finale du tournoi dans le tableau simple dames. Première joueuse africaine à atteindre la finale d'un tournoi du Grand Chelem, la numéro deux mondiale a tenu son rang de favorite dans cette rencontre et attend désormais sa future adversaire, samedi sur le court central du All-England Club. Ce sera soit Simona Halep, vainqueur de Wimbledon en 2019, soit Elena Rybakina.

Ad

L'accolade finale entre les deux tenniswomen était significative du rythme de ce match : chaleureux, mais pas assez cœur de pierre. Très proches dans la vie privée, Jabeur et Maria ont pour habitude d'organiser des barbecues ensemble afin de profiter de la vie. Mais cette fois-ci, le rendez-vous entre les deux copines avait un tout autre but : offrir à la meilleure une place en finale de ce Wimbledon 2022. Forcément, le match a commencé sans l'intensité habituelle pour l'émotive Jabeur.

Wimbledon Jabeur, la terreur est enfin à l’heure IL Y A 17 HEURES

Tatjana Maria (li.) und Ons Jabeur (re.) nach dem Wimbledon-Halbfinale Crédit: Getty Images

Jabeur a levé le pied avant de se reprendre

Considérée comme la plus habilitée à passer en finale, la Maghrébine a pris une première fois la mesure de la 46e au classement WTA en breakant au troisième jeu de la première manche. Plus souveraine sur son service, la quart de finaliste de l'Open d'Australie 2020 a empoché la première manche en 38 minutes après un nouveau break (6-2). Mais malgré ce départ convainquant, Jabeur est progressivement entrée dans une forme de léthargie.

Résultat des courses : la multiplication des fautes directes a permis à Maria de croire en ses chances au cours du deuxième set. Sur sa première opportunité de break, l'Allemande a réalisé le coup parfait pour mener 3-1. Revigorée, Maria a laissé planer le doute sur l'identité de la première finaliste et a égalisé à une manche partout avec autorité (6-3).

Seulement voilà, Maria n'est pas une machine et ses 9h49 passées sur le court ont sans doute pesé contre une adversaire qui comptait trois heures de moins avant de disputer ce duel. Jabeur a remporté cinq jeux consécutifs, laissant juste à son amie le soin de remporter un dernier jeu pour sauver l'honneur et sortir sous une ovation méritée (6-1). En finale, Jabeur n'aura plus le droit de laisser la place aux sentiments si elle compte succéder à Ashleigh Barty.

Wilander : "Nadal va devoir être à presque 100% pour pouvoir battre Kyrgios"

Wimbledon Enfin : Jabeur va jouer sa première demie en Grand Chelem HIER À 18:37