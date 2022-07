On n'avait plus vu cela depuis 30 ans à Wimbledon. Deux joueurs de moins de 21 ans s'affrontaient en seconde semaine au All England Club dimanche pour la première fois depuis la demi-finale entre Goran Ivanisevic et Pete Sampras en 1992. Et ce choc de la nouvelle génération entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner a tenu ses promesses. D'une constance et d'une solidité absolues, l'Italien a remporté ce beau bras de fer, résistant à la révolte de son rival espagnol, en quatre manches (6-1, 6-4, 6-7, 6-3) et 3h35 en huitième de finale sur le Centre Court. Au prochain tour, il pourrait retrouver le triple tenant du titre Novak Djokovic si celui-ci se défait de Tim van Rijthoven.

Il lui a fallu six balles de match, mais Jannik Sinner a fini par doucher les espoirs de remontée fantastique de Carlos Alcaraz dans un match de très haute tenue, surtout dans sa seconde partie. Et avec eux, le tennis a incontestablement de beaux jours devant lui et de sacrés duels en perspective. Qualifié pour son troisième quart de finale en Grand Chelem (après Roland-Garros 2020 et l'Open d'Australie 2022), l'Italien a fait preuve d'un sang-froid à toute épreuve alors que la dynamique semblait lui échapper.

Le match a ainsi pris une autre dimension dans le troisième set après avoir été outrageusement dominé par Sinner. Dos au mur et mené 0/40 d'entrée, Alcaraz a alors haussé son niveau de jeu pour sauver son service et s'accrocher tout au long de la manche. De plus en plus à l'aise et intense, il a même pris la direction des opérations dans le tie-break, menant 6 points à 3. Mais son adversaire a réussi à écarter ces trois balles de set dont la dernière d'un missile en coup droit croisé gagnant. Puis, l'Italien a obtenu deux balles de match à 7-6, puis 8-7, sans parvenir à les concrétiser.

