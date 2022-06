Décidément, ce gamin n’a pas de limites. Pour son premier match officiel sur gazon de la saison – il avait voulu prendre une pause après Roland-Garros pour soulager une douleur naissante au coude -, Carlos Alcaraz a encore une fois trouvé le moyen de se sortir, on ne sait trop comment, d’une situation bien mal embarquée face à l’Allemand Jan-Lennard Struff, s’imposant en cinq sets après avoir été mené deux sets à un 4-6, 7-5, 4-6, 7-6(3), 6-4 en 4h11.

L’Espagnol de 19 ans – plus jeune participant de ce Wimbledon 2022 – a frôlé le pire dans le 4e set, notamment au jeu décisif dans lequel il était mené 2 points à 0. Mal embarqué dans l’échange suivant, il a alors fait des prodiges en défenses pour finalement remporter ce point (peut-être) crucial d’un subtil petit passing de revers glissé à une main. Derrière, il a montré les muscles pour finalement remporter ce tie-break grâce à un coup droit décroisé détonant. Et faire la différence dans le « money-time » du 5e set, en breakant à 4-4 grâce à une paire d’excellents retours.

Une qualité de service phénoménale

S’il attribuait sa victoire, à chaud, grâce à une qualité de service il est vrai phénoménale (30 aces), Carlos Alcaraz a surtout une nouvelle fois fait montre, dans ce match, de ses non moins ahurissantes qualités mentales et capacités d’adaptation. Jouer Struff (qui l’avait battu l’an dernier au 3e tour de Roland-Garros) sur un gazon parfaitement lisse, et sur Court 1 au toit fermé en raison de la pluie, le tout sans grande référence sur gazon, ça avait tout du piège absolu. Alcaraz l’a relevé, pour se repositionner, sinon en favori (peut-être pas encore), mais tout de même en outsider à suivre sur ce Wimbledon.

En attendant de le savoir, c’est le deuxième match seulement que le Murcien remporte à Wimbledon, après l’édition 2021 où il s’était également imposé en cinq sets face au Japonais Yasutaka Uchiyama. Il n’avait alors évidemment pas la même stature et s’était ensuite incliné au 2e tour (face à Daniil Medvedev), stade auquel il retrouvera cette année Fabio Fognini ou Tallon Griekspoor.

