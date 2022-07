Il n'avait pas le choix. Renvoyé d'Australie en début d'année, peut-être interdit d'US Open le mois prochain, et battu en quart de finale à Roland-Garros par Rafael Nadal qui en avait profité pour prendre deux longueurs d'avances, Novak Djokovic devait impérativement remporter cette édition 2022 de Wimbledon s'il voulait conserver toutes ses chances de devenir un jour l'homme le plus titré de l'histoire en Grand Chelem. Il l'a fait, au terme d'une quinzaine superbement maîtrisée, à l'image de sa finale remportée ce dimanche face à Nick Kyrgios

Novak Djokovic a ainsi remporté son 21e titre du Grand Chelem et celui-ci vaut très cher puisqu'il lui permet de recoller aux "basques" de l'Espagnol (22), contraint pour sa part de déclarer forfait en demi-finales en raison d'une blessure abdominale. Rafa garde la main et pourrait la faire fructifier à l'US Open s'il est parfaitement rétabli et si son rival est interdit de territoire. Mais ça fait encore pas mal de "si". Sur le plan purement mathématique, Djokovic reste tout à fait dans la course.

Dans le même temps, le Serbe a aussi relégué dans ses rétroviseurs Roger Federer, longtemps leader de cette course aux étoiles mais toujours scotché à 20 depuis l'Open d'Australie 2018, et absent depuis un an en raison d'une blessure au genou. A bientôt 41 ans, il a probablement dit adieu pour de bon à cette course aux titres majeurs (mais pas au statut de GOAT). D'ailleurs, ces désormais 52 semaines révolues d'absence lui vaudront de disparaître des radars du classement ATP lundi. Sale journée, vraiment, pour le Suisse…

