Novak Djokovic est toujours vivant dans ce Wimbledon 2022. (Très) mal embarqué face à Jannik Sinner qui a mené deux sets à zéro, le Serbe a alors soudainement retrouvé ses esprits, sa niaque, et son tennis pour renverser l’Italien. Impérial au service et à la relance dans les trois dernières manches, il n’a plus laissé la moindre chance à son adversaire d’espérer. Score final : 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 pour le n°3 mondial qui défiera David Goffin ou Cameron Norrie dans le dernier carré.

