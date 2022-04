Aucun tournoi de tennis n'avait encore pris une telle décision, Wimbledon pourrait être le premier à le faire. D'après le New York Times , les organisateurs seraient sur le point d'annoncer aux joueurs russes et biélorusses leur interdiction de participer au Grand Chelem londonien (27 juin-10 juillet) en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et du soutien de la Biélorussie à la guerre. Une information qui aurait été confirmée au média américain par un haut responsable du tournoi, sous couvert d'anonymat.

Ad

Tennis Swiatek : "Pendant trois jours, mon téléphone était en mode anniversaire" IL Y A 9 HEURES

Ce choix exclurait de la compétition plusieurs gros noms du circuit. Quatre Russes figurent dans le top 30 du classement ATP, dont le numéro 2 mondial Daniil Medvedev et le numéro 8 Andrey Rublev, et cinq femmes dans le top 40 WTA, avec en tête Anastasia Pavlyuchenkova (15e). Une décision qui aurait notamment été prise sous la pression du gouvernement britannique et suite à l'appel de plusieurs joueuses du circuit.

L'appel des joueuses ukrainiennes

Jusqu'à maintenant, seuls les évènements par équipes étaient interdits aux Russes et Biéolorusses (Coupe Davis, Billie Jean King Cup...) depuis le 1er mars, en plus de l'annulation des tournois organisés à Moscou. Les joueurs et joueuses pouvaient continuer à fouler les courts de manière individuelle, sans identification nationale. Une anomalie aux yeux de plusieurs joueuses ukrainiennes, retraitées ou en activité.

"Je pense que c'est juste une question de temps, a déclaré Olga Savchuk, la capitaine de l'équipe ukrainienne à la BJK Cup. Ce n'est pas moi qui prend la décision, mais je pense qu'ils devraient également être interdits de jouer à titre individuel. On ne peut pas se contenter d'une sanction contre 90 % du peuple russe et 10 % non."

Daniil Medvedev Crédit: Getty Images

Une position que ne partagent pas les instances du tennis mondial. "Je suis convaincu qu'une fois de plus, ce ne sont pas ces athlètes individuels qui devraient être pénalisés par les décisions d'un dirigeant autoritaire qui fait manifestement des choses terribles et répréhensible, a déclaré Steve Simon, directeur de la WTA, dans une interview accordée à la BBC le mois dernier. Mais si cela se produit, ce qui fait à nouveau partie de la stratégie globale visant à faire payer à la Russie et aux citoyens russes la conséquence de la décision prise par leur gouvernement, alors ce ne sera pas quelque chose que nous soutenons."

La position du plus ancien des grands chelems est donc un cas assez isolé. Roland-Garros, qui débutera dans un mois, n'a pas fait ce choix et il ne semble pas que ce soit dans les plans de l'U.S Open non plus. À noter que Wimbledon n'avait pas interdit à des athlètes de participer depuis une interdiction d'accès aux Allemands et aux Japonnais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

ATP Belgrade Goffin a subi la foudre du local Krajinovic : le résumé du duel entre le Belge et le Serbe IL Y A 12 HEURES