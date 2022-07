Si Wimbledon était un tournoi "comme les autres" et faisait jouer le tournoi de double en deux sets gagnants, Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin seraient éliminés du double messieurs ce vendredi. Seulement voilà, Wimbledon n'est pas un tournoi comme les autres et la paire française a fini par s'imposer au prix d'une magnifique remontée face au Mexicain Hans Hach Verdugo et à l'Autrichien Philipp Oswald, 6-7(5), 6-7(4), 7-6(3), 7-6(2), 6-4 en 4h38.

En cinq sets et donc près de 5h de jeu, il n'y aura eu en tout et pour tout qu'un seul break : il a été réussi par les "Frenchies" au tout premier jeu du 5e set. Ils avaient, auparavant, largement sapé le moral de leurs adversaires en remontant deux sets de retard, après être également passés à deux points de la défaite à 5-4 au 3 set.

Tête de série n°12, Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin se hissent ainsi en huitièmes de finale du double messieurs. Les deux hommes ont déjà finalistes ensemble à Wimbledon en 2019, battus par les Colombiens Cabal/Farah.

