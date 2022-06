Ce n'est pas tous les jours qu'une Française a les honneurs du Centre Court et a fortiori qu'elle y gagne. Alors ne boudons pas notre plaisir au vu de ce qui se passe depuis mardi soir à Wimbledon : au lendemain du succès historique d'Harmony Tan face à Serena Williams, Caroline Garcia a elle aussi produit une magnifique performance sur le plus prestigieux court du monde – qu'elle découvrait – en dominant la jeune héroïne locale Emma Raducanu (tête de série n°10), 6-3, 6-3, ce mercredi.

Certes, on connaît les difficultés traversées par la Britannique depuis son sacre quasiment surréaliste à l'US Open l'an dernier. Mais tout de même. Aller battre une tête d'affiche chez elle, dans un tel contexte, requiert forcément un niveau de maîtrise et de confiance en soi que Caroline Garcia, ressuscitée et (pour l'instant) inarrêtable depuis son titre à Bad Hombourg la semaine dernière, a largement atteint.

Car au-delà du résultat brut, la Lyonnaise (55e mondiale) a ajouté la manière, bien plus convaincante que lors de son 1er tour face à la wild-card Yuriko Miyazaki (204e mondiale), une autre Britannique, qui était passée à deux points du match. Cette fois, "Caro", plus reposée physiquement – malgré ses deux cuisses toujours strappées – a livré une vraie performance de tennis sur gazon ponctuée de 24 coups gagnants et 20 montées au filet (dont 16 gagnantes), contre deux seulement à son adversaire qui a passé le plus clair de son match sur la défensive.

Malgré un break (ou plutôt un débreak) encaissé dans chacun de deux sets, Garcia a toujours été devant au score et n'a jamais vraiment tremblé. "J'avais bien préparé ce match et je suis très satisfaite de mon niveau aujourd'hui, a-t-elle déclaré sur le court après son succès. J'ai pris un plaisir fou à jouer sur Centre Court pour la première fois. C'est une victoire qui restera gravée dans ma mémoire."

La Française, qui n'avait plus atteint le 3e tour d'un Grand Chelem depuis l'US Open 2020, affrontera à ce stade la Chinoise Shuai Zhang. Dans une partie de tableau désormais débarrassée de ses deux plus fortes têtes de série, Emma Raducanu donc mais aussi Danielle Collis (sortie dès le 1er tour), cette Caroline Garcia-là a vraiment les moyens d'égaler voire de battre son meilleur résultat à Wimbledon, à savoir un huitième de finale atteint en 2017. Mais c'est évidemment la dernière des choses qu'elle doit avoir en tête avant d'aborder la suite de son tournoi.

