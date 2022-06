Propulsés têtes de série numéro un et deux en raison des absences conjuguées de Daniil Medvedev et d'Alexander Zverev, Novak Djokovic et Rafael Nadal se retrouvent aux deux extrémités du tableau à Wimbledon. L'hypothèse d'un blockbuster précoce comme à Roland-Garros n'était donc pas de mise. Pour les deux monstres sacrés, l'enjeu du tirage au sort de ce vendredi résidait ailleurs : qui, du Serbe ou del'Espagnol, hériterait du terrain le plus miné. Sur le papier, il semble que Nadal soit d'assez loin le moins bien loti des deux...

Ad

Wimbledon Serena est fixée : elle se lancera contre la Française Harmony Tan IL Y A UNE HEURE

En quête d'un possible Grand Chelem calendaire après avoir remporté l'Open d'Australie et Roland-Garros, Rafael Nadal pourrait faire face à une succession d'obstacles sur la route de la finale, qui serait sa première depuis... onze ans à Londres. Si sa première semaine ne paraît pas insurmontable, avec une ouverture face à l'Argentin Cerundolo puis, potentiellement, Querrey au deuxième tour et Sonego, Kudla, Popyrin ou Gaston en 16es de finale, tout pourrait se compliquer à partir des huitièmes, où un certain Marin Cilic pourrait l'attendre.

Derrière, si la logique est respectée, ce serait un quart de finale face à Félix Auger-Aliassime et une possible demie contre Stefanos Tsitsipas ou Matteo Berrettini, le véritable épouvantail en forme de troisième homme sur la ligne de départ aux côtés de Djokovic et Nadal. Mais tout ceci reste bien évidemment théorique. Nadal devra d'abord avancer dans son tableau. Ses adversaires aussi. Or pour certains, tout pourrait vite se compliquer, à l'image d'Auger-Aliassime, qui a tiré un cadeau empoisonné dès le 1er tour avec le serveur-volleyeur américain Maxime Cressy. Tsitsipas, lui, pourrait avoir rendez-vous dès le troisième tour avec un certain Nick Kyrgios.

Djokovic peut arborer un petit sourire

Si les deux moitiés de tableau semblent moins déséquilibrées que lors du dernier Roland-Garros, Novak Djokovic apparaît donc mieux loti que son grand rival. Triple tenant du titre à Wimbledon, le Serbe en sera encore le grand favori et ce tirage au sort est plutôt venu renforcer ce sentiment. Dès lundi, le Djoker inaugurera la quinzaine sur le Centre Court contre le Sud-Coréen Kwon. Ensuite ? Potentiellement, Thanasi Kokkinakis en deuxième adversaire, son compatriote Miomir Kecmanovic en 16es de finale, Reilly Opelka en huitièmes (à moins que la révélation néerlandaise Tim Van Rijthoven ne se fraie un chemin), un quart très théorique face à Carlos Alcaraz et, pourquoi pas, Hubert Hurkacz en demie. Mais Djokovic peut arborer un petit sourire.

"Djokovic aura une énorme pression à Londres, mais il reste le meilleur sur gazon"

Le peuple britannique, lui, attendait de connaître le sort d'Andy Murray. Non tête de série, l'Ecossais, double vainqueur du tournoi, affrontera l'Australien James Duckworth. S'il passe, le canonnier américain John Isner pourrait l'attendre. Le rêve, pour le public du All England Club, serait sans doute de le voir se glisser jusqu'en quarts de finale contre un certain Novak Djokovic...

Un mot enfin sur la faible colonie française, encore privée de son leader Gaël Monfils qui, de toute façon, n'aurait pas nourri de hautes ambitions ici. Aucun Tricolore n'était tête de série, mais il y en aura au moins un au deuxième tour puisque Benoît Paire et Quentin Halys vont en découdre d'emblée. Pour le reste, leur horizon à tous semble bouché à court voire très court terme. Arthur Rinderknech devra se coltiner le demi-finaliste 2021 Denis Shapovalov. Benjamin Bonzi peut déjà apercevoir Jenson Brooksby au deuxième tour et, pire, Berrettini au troisième.

Adrian Mannarino a la main verte, mais il se trouve dans le secteur de Hubert Hurkacz. En théorie, ce tirage au sort aurait dû constituer une belle affaire pour Ugo Humbert, qui se situe dans une portion du tableau richement garnie en allergiques au gazon, à commencer par Casper Ruud. Mais aujourd'hui, Humbert paraît allergique au tennis. Difficile, donc, d'être optimiste quant aux chances de voir du bleu en seconde semaine, voire un peu avant...

Les huitièmes théoriques (ordre du tableau)

1. Novak Djokovic (SRB) – 15. Reily Opelka (EU)

10. Jannik Sinner (ITA) – 5. Carlos Alcaraz (ESP)

3. Casper Ruud (NOR) – 16. Pablo Carreno Busta (ESP)

9. Cameron Norrie (GB) – 7. Hubert Hurkacz (POL)

8. Matteo Berrettini (ITA) – 12. Diego Schwartzman (ARG)

13. Denis Shapovalov (CAN) – 4. Stefanos Tsitsipas (GRE)

6. Félix Auger-Aliassime (CAN) – 11. Taylor Fritz (EU)

14. Marin Cilic (CRO) – 2. Rafael Nadal (ESP)

Wimbledon Kyrgios, Murray, Van Rijthoven… Ils peuvent faire trembler les têtes de série IL Y A 13 HEURES