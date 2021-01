C'est un incident qui devrait faire parler. Alors que Kirsten Flipkens et Sofia Kenin étaient aux prises dans un match indécis vendredi au 2e tour à Abou Dabi, la chute de la Belge sur un panneau publicitaire en fin de deuxième set y a brutalement mis un terme (5-7, 5-4 ab.). En heurtant l'indésirable obstacle, la Belge s'est tordu la cheville gauche et a été ainsi contrainte de renoncer. Son adversaire américaine, tête de série numéro 1, a ainsi gagné le droit d'affronter Yulia Putintseva en huitième de finale.

Sans sa chute, Flipkens n'aurait certes peut-être pas gagné le match. Après avoir enlevé le premier set, elle faisait face à la réaction de Kenin qui servait justement pour le gain de la deuxième manche quand la Belge s'est blessée. Mais les conséquences pour le début de saison de Flipkens pourraient être fâcheuses, et la question de l'utilité et du danger que représentent ces panneaux publicitaires installés en fond de court devrait se reposer avec insistance.

Nicolas Mahut lors d'un match au Masters 2018 en avait été aussi victime, et il n'est pas le seul. Interrogée sur le sujet, Kenin a préféré botter en touche en conférence de presse. "Je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de s'en débarrasser, mais peut-être de les reculer encore un peu plus pour plus de sécurité. On ne pouvait pas anticiper cela, la WTA fait tout ce qu'elle peut pour nous protéger. C'est un regrettable incident", a-t-elle estimé.