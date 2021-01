C'est reparti pour un tour ! La saison 2021 de tennis a officiellement démarré mercredi avec les premiers matches du 1er tour du tournoi WTA 500 d'Abou Dhabi. La Russe Daria Kasatkina, 72e joueuse mondiale, a ainsi eu l'honneur d'accrocher la première victoire officielle de l'année au terme d'un combat accroché face à la Chinoise Qiang Wang (34e à la WTA) en trois sets (6-2, 3-6, 6-2) et 1h48 de jeu. Au 2e tour, elle fera face soit à la Tchèque Karolina Muchova, soit à la Monténégrine Danka Kovinic.

Partie sur les chapeaux de roue, Kasatkina a ensuite vu son adversaire revenir au score et même breaker d'entrée de troisième set, avant de reprendre totalement le contrôle de la partie. La Russe a ainsi enlevé les six derniers jeux du match, profitant notamment des 42 fautes adverses. Malgré la défaite, Qiang Wang, qui n'avait plus joué depuis le tournoi de Doha en 2020 en raison de la pandémie coronavirus, s'est montrée satisfaite. "Je n'avais pas joué depuis 9 mois en compétition. Je pense que ce n'était pas mal, surtout dans le deuxième set. Malheureusement, j'ai perdu un peu ma concentration dans le troisième", a estimé la Chinoise.