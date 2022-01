Ashleigh Barty n'a vraiment pas tardé à retrouver ses sensations. Pour son tournoi de reprise après quatre mois d'absence, l'Australienne a battu samedi en demi-finale la Polonaise Iga Swiatek (9e mondiale), lauréate de Roland-Garros en 2020, 6-2, 6-4, et affrontera Elena Rybakina (14e) dimanche en finale. La Kazakhe avait quant à elle éliminé dans la première demi-finale la Japonaise Misaki Doi (105e) 6-4, 6-3.

Le repos semble leur faire du bien: Monfils, qui avait écourté sa fin de saison dernière en déclarant forfait avant son huitième de finale au Masters 1000 de Paris, en finale chez les hommes à Adélaide; Nadal, éloigné du circuit depuis août dernier pour soigner son pied droit, finaliste à Melbourne; et Barty, de retour après quatre mois d'absence après son élimination au troisième tour de l'US Open en septembre, également en finale à Adélaïde. La N.1 mondiale briguera à 25 ans son 14e titre lors de sa 20e finale contre Rybakina qui disputera, elle, sa huitième finale et tentera de décrocher son troisième titre, à 22 ans.

"Aucun match facile"

"Je n'ai eu aucun match facile, ce tournoi a été exceptionnellement relevé, mais j'aime bien me tester contre ce qui se fait de mieux dans le monde, et le match d'aujourd'hui n'a pas dérogé à la règle", a déclaré Ashleigh Barty. "J'ai la sensation que mon jeu est allé crescendo, que je me suis montrée à chaque match plus performante, et j'espère en avoir encore suffisamment dans le réservoir pour demain (dimanche)", a ajouté la N.1 mondiale, qui a successivement battu dans la semaine Coco Gauff (22e), Sofia Kenin (12e) et Swiatek (9e).

Contre Swiatek, elle a profité des nombreuses fautes directes de son adversaire (31), à qui elle a pris deux fois le service dans le premier set et une fois au second. L'Australienne a en outre très bien servi, ne laissant que peu d'opportunités à Swiatek qui n'a eu à se mettre sous la dent que deux balles de break, qu'elle n'a pas concrétisées.

A peine revenue, Barty semble déjà bel et bien de retour au sommet à quelques jours du début de l'Open d'Australie le 17 janvier, où elle n'a atteint qu'une fois les demi-finales en huit participations. Rybakina qui, après une mise en route difficile, a battu la Japonaise Misaki Doi 6-4, 6-3 en près d'une heure et demie en réussissant neuf aces, est prévenue.

