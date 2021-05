Décidément, le tennis tricolore souffre en ce moment. Une semaine après l'élimination de tous les Français engagés dans le Masters 1000 de Rome dès le 1er tour, leurs compatriotes du circuit féminin ont fait à peine mieux à Belgrade. En début de semaine, elles étaient deux dans le tableau du WTA 250 de Belgrade : Kristina Mladenovic et Océane Dodin. Et dès mardi, elles en ont été éliminées.

Mladenovic a cédé dès son entrée en lice face à la Russe Anna Kalinskaya, 89e à la WTA. Après un premier set catastrophique perdu 6-0, elle a réagi dans la seconde manche et a même obtenu deux balles de set, dont une sur son service à 6-5 en sa faveur. Mais elle a fini par baisser pavillon au tie-break (6-0, 7-6) in extremis 8 points à 6. C'est une déception pour la Française qui avait donné des signes positifs à Rome la semaine dernière en battant notamment Belinda Bencic.

Océane Dodin, elle, avait gagné son premier match face à Krystina Pliskova. Mais au 2e tour, elle est tombée sur plus forte qu'elle en la personne de Nadia Podoroska, 42e joueuse mondiale et tête de série numéro 5. L'Argentine, demi-finaliste de la dernière édition de Roland-Garros et tombeuse de Serena Williams en Italie voici quelques jours, a été bien trop solide et l'a emporté en deux manches (6-2, 6-3) et 1h22 de jeu.

