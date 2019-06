Kristina Mladenovic continue de faire preuve d'irrégularité. Opposée à une adversaire à sa portée, la Française n'a pas su trouver la clé et s'est inclinée en trois sets dès le premier tour du tournoi de Birmingham (6-2, 2-6, 6-4) face à la Russe Evgeniya Rodina (n°76) qui n'avait plus gagné depuis deux mois. Avec un jeu au service déficitaire (53% de première balle), la 48e joueuse mondiale a eu toutes les peines du monde pour réciter son tennis malgré l'obtention du second set.

Au prochain tour, la Russe affrontera la vainqueure de la rencontre opposant l'Ukrainienne Dayana Yastremska (n°35) à l'Allemande Julia Georges, tête de série n°8.