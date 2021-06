Elle est tombée à genoux, extatique et un brin incrédule. A son 3e essai en finale, Ons Jabeur a décroché dimanche le premier titre de sa carrière face à Daria Kasatkina sur le gazon de Birmingham. La Tunisienne, tête de série numéro 2 du tournoi et 24e joueuse mondiale, s'est imposée en deux manches (7-5, 6-4) et 1h33 de jeu contre la Russe qui l'avait privée de titre trois ans plus tôt à Moscou. En s'adjugeant le trophée, elle n'a d'ailleurs pas fait qu'ouvrir son palmarès, elle est également devenue la première joueuse arabe à récolter un trophée sur le circuit WTA. Un accomplissement historique.

Jabeur a maîtrisé son destin dans cette finale, menant rapidement au score d'un break. Mais après avoir obtenu trois balles de set à la relance à 5-3, la Tunisienne s'est tendue au moment de conclure la première manche et a vu son adversaire revenir à 5-5. Elle a alors eu le mérite de trouver son second souffle pour infliger un... 6-0 à Kasatkina de 5-5 à 7-5, 4-0.

L'affaire semblait bouclée, mais la nervosité a encore rattrapé Jabeur qui a vu Kasatkina refaire à nouveau une partie de son retard (7-5, 4-3). Mais la 24e joueuse mondiale s'est accrochée à son dernier break d'avance pour l'emporter logiquement.

