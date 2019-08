Keys, reine de Cincinnati

Madison Keys a le sens du timing. A une semaine du début de l’US Open, l’Américaine s’est imposée devant son public à Cincinnati dimanche en dominant en finale la Russe Svetlana Kuznetsova, 153e joueuse mondiale et invitée par l’organisation, en deux sets (7-5, 7-6) et 1h45 de jeu. Menée d’un break dans chaque set, Keys a trouvé les ressources pour refaire son handicap et s’adjuger son deuxième titre de la saison après Charleston. Ce succès lui permet de faire son retour dans le top 10 mondial lundi.

Keys, 18e joueuse mondiale a remporté le cinquième titre de sa carrière face à une adversaire qu'elle aura battue quatre fois en autant de confrontations. La revenante Kuznetsova (34 ans), désormais 153e mondiale, avait créé la surprise en battant samedi en demi-finale l'Australienne Ashleigh Barty (6-2, 6-4), qui pouvait redevenir numéro 1 en cas de victoire.