Ashleigh Barty a remis la marche avant. Débarrassée du fardeau de la première place mondiale, l’Australienne a retrouvé son relâchement et son jeu si complet à Cincinnati où elle s’est qualifiée pour les demi-finales vendredi. Comme face à Anett Kontaveit, l’Australienne a eu besoin d’un set pour se régler avant de dérouler (5-7, 6-2, 6-0) en moins de deux heures face à une Maria Sakkari pourtant vraiment inspirée par séquences. Pour aller chercher une place en finale, elle devra triompher de Karolina Pliskova ou Svetlana Kuznetsova.

Elle n’a pas encore retrouvé son niveau de Miami ou de Roland-Garros, mais elle est sur la bonne voie. Ashleigh Barty est montée en puissance vendredi et a confirmé que les sensations étaient bien de retour. Car même si elle a perdu un set, la numéro 2 mondiale a presque eu constamment le contrôle de la partie. Elle avait d’ailleurs la première manche bien en main, avant de se déconcentrer à 5-3 en sa faveur au moment de servir pour virer en tête. Sakkari en a profité pour aligner cinq jeux consécutifs et prendre les commandes au score (5-7).

Mais Barty n’a pas attendu pour réagir : elle a repris le contrôle du match grâce à sa variété en revers, alternant slices et coups frappés, et à un coup droit bien plus percutant. Dépassée, son adversaire a encaissé 8 jeux consécutifs pour conclure ce quart de finale. L’Australienne pourrait d’ailleurs reprendre la place de numéro 1 mondiale si elle atteint la finale et que Naomi Osaka s’arrête en quarts.