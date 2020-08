WTA CINCINNATI - Kristina Mladenovic a parfaitement négocié son retour en compétition officielle. La Française a disposé d'Anastasija Sevastova en deux sets (6-3, 6-4) et 1h30 de jeu, samedi. Au second tour, elle affrontera Rebcca Petterson ou Elise Mertens.

Une victoire pour reprendre la saison officielle, voilà ce dont Kristina Mladenovic avait besoin. La Tricolore a parfaitement négocié son entrée en lice au tournoi de Cincinnati , disputé dans la bulle de New York. La Française n'a eu aucun mal à dominer Anastasija Sevastova, 44e à la WTA, en une heure et demie et en deux manches (6-3, 6-4). Au second tour, elle retrouvera la vainqueure du match Rebecca Petterson-Elise Mertens.

Avec aucun break concédé dans la première manche, Kristina Mladenovic, 43e joueuse mondiale, a largement dominé son adversaire menant rapidement 3-1 avant de l'emporter 6-3. Dans la seconde, elle a pris un excellent départ, breakant deux fois la Lettone avant de lâcher à son tour deux jeux de service. Elle a finalement conclu sur l'engagement adverse. Après cette belle entrée en matière, elle pourrait retrouver une joueuse plus coriace en la personne d'Elise Mertens, 22e à la WTA. La Belge affronte la Suédoise, Rebecca Petterson.

