WTA Cincinnati

Impitoyable Ashleigh Barty. L’Australienne a remporté son deuxième WTA 1000 de la saison, et son 13e titre en carrière, au terme d’un nouveau match maîtrisé de main de maître, face à Jil Teichmann. La Suissesse, surprise du tournoi et tombeuse notamment de Bencic, Osaka et Pliskova, n’a pas réussi à faire douter l’Australienne, qui termine sa semaine sans avoir concédé le moindre set après un succès en finale glané en 1h11 (6-3, 6-1).

Un résultat qui était difficile à prévoir lors d’un début de match marqué par la fébrilité des deux joueuses, pas forcément capables de démontrer, comme ce fut le cas le reste de la semaine, leur meilleur tennis. En témoigne le peu de premiers services (49%) réalisés par Ashleigh Barty tout au long du match. Pourtant, après avoir manqué une première opportunité de break en début de premier acte, elle a fini par faire la différence au meilleur des moments, prenant le service adverse pour mener 5-3.

8 jeux de suite remportés par Barty

Le one-woman-show de la numéro 1 mondiale a alors débuté. Face à une 76e mondiale qui a été gêné par des douleurs- notamment des ampoules -au pied droit, au point de prendre un temps mort médical en plein milieu du 2e acte, l’Australienne a empoché 8 jeux de suite pour mener 5-0, presque sans forcer.

Après avoir concédé un break et laissé en vie quelques instants de plus son adversaire dans l’Ohio, elle a pu lever les bras sur une ultime faute de Teichmann, et décrocher son 40e succès de la saison. Une victoire qui lance au mieux la vainqueure de Wimbledon vers son grand objectif de cette fin d’année : l’obtention d’un troisième titre du Grand Chelem à Flushing Meadows.

