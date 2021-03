Il y a trois ans, leur affrontement en finale avait été somptueux. Cette fois, il sera très vite oublié. Car de choc, il n'y a pas eu entre Petra Kvitova et Garbine Muguruza samedi à Doha. Et l'Espagnole, qui semblait avoir de bonnes chances de prendre sa revanche, est complètement passée à côté de l'événement, perturbée par le vent qu'a su apprivoiser son adversaire. Résultat, la grande Tchèque n'a eu besoin que d'un peu plus d'une heure (1h06 précisément) pour s'adjuger son 2e titre au Qatar, le 28e de sa carrière.

