Mladenovic se paie le fantôme d'Osaka

Celle-ci, on ne l'avait pas vraiment vu venir. Kristina Mladenovic avait remporté dimanche son premier match de l'année 2019 face à la 406e mondiale, Fatma Al-Nabhani. Mardi, l'obstacle semblait un tout petit peu plus élevé puisque la Française avait face à elle Naomi Osaka, lauréate des deux derniers tournois du Grand Chelem et nouvelle reine du classement WTA. Mais la Japonaise a livré un non-match pour sa toute première sortie en tant que numéro un mondiale.

Méconnaissable, parfois à peine concernée par le jeu, Osaka a été balayée en deux sets par une Mladenovic sérieuse qui a su tenir son cap jusqu'au bout pour s'imposer en deux manches (6-3, 6-3). "C'est quelque chose d'incroyable de gagner ce match, a savouré "Kiki". Je suis vraiment très heureuse et surtout très fière d'être restée calme, dans mon match et bien concentrée. J'avais déjà eu une belle victoire contre Pliskova sur ce même court il y a quelques années et je suis contente d'avoir su prendre ma chance."

Une seconde manche bizarre

Ce ne fut clairement pas le match de l'année, surtout du côté de Noami Osaka, on l'aura compris. Après avoir rapidement breaké, Mladenovic a mené la danse dans le premier set pour conclure en prenant une deuxième fois le service de son adversaire dans le 8e jeu. La seconde manche a viré au bizarre, avec un improbable enchainement de... sept breaks. Trois fois Osaka a lâché son engagement pour débreaker dans la foulée. Mais la 4e fut de trop et, lorsqu'elle a servi pour le gain du match à 5-3, la Française n'a pas flanché.

Après quatre éliminations d'entrée au 1er tour pour démarrer 2019 du mauvais pied, Kristina Mladenovic lance donc enfin sa saison. A défaut de match-référence, on parlera ici de victoire de prestige. Cela faisait quatre ans et demi que le tennis n'avait plus connu une victoire face à une numéro un mondiale. C'était Alizé Cornet, contre Serena Williams, à Wuhan, en 2014. Mais l'Américaine avait alors abandonné, victime d'un coup de chaud en fin de premier set.

Kristina Mladenovic affrontera Carla Suarez Navarro pour une place en quarts de finale. Une adversaire au nom moins clinquant que la nouvelle merveille du tennis mondial, mais il ne faut pas 'y tromper : l'Espagnole proposera sans doute une opposition plus dense que Naomi Osaka, totalement à côté de son tennis mardi.