Mais où s’arrêtera Elena Rybakina ? La Kazakhe, 19e joueuse mondiale, tient depuis le début de saison un rythme effréné : vendredi à Dubaï, elle s’est ainsi déjà qualifiée pour sa quatrième finale en 2020, la deuxième consécutive après Saint-Pétersbourg, enregistrant sa 19e victoire de la saison (pour trois défaites) par la même occasion. En demi-finale, Petra Martic, tête de série numéro 8 du tournoi et 15e à la WTA, lui a opposé une belle résistance mais a dû s’incliner en deux tie-breaks (7-6, 7-6) et 2h12 de lutte. Pour décrocher son deuxième trophée de la saison après Hobart, Rybakina fera face soit à Simona Halep, soit à Jennifer Brady.

Si ses jambes doivent commencer à sérieusement souffrir, sa tête n’a qu’un objectif : la gagne. Lors des 12 derniers jours, Elena Rybakina a disputé 9 matches et un dixième l’attend donc samedi. Impressionnante de volonté et d’explosivité, elle continue de traverser le tableau à Dubaï, comme en mission, et elle ne panique jamais. Pourtant, vendredi, elle a fait la course derrière Petra Martic dans chaque set, mais elle a, à chaque fois, refait son break de retard pour conclure avec des nerfs d’acier dans les jeux décisifs.

Elle a aussi vu son audace récompensée. Car Rybakina, comme lors de ses matches précédents face à Karolina Pliskova ou encore Sofia Kenin au 1er tour, a frappé un nombre impressionnant de coups gagnants (20 dans le seul premier set). Sa vitesse de balle a fait la différence, mais elle a aussi fait preuve de toucher en slice court et a su arrondir les trajectoires aussi quand l’échange l’exigeait pour se donner du temps. A 20 ans, sa palette technique est donc déjà assez complète. A ce rythme, le top 10 ne sera bientôt plus très loin.