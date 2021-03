Elle n’a pas pu réaliser la passe de trois. Après deux victoires encourageantes à Dubaï cette semaine, Caroline Garcia s’est arrêtée en huitième de finale mercredi face à Elise Mertens, 18e joueuse mondiale. Si la joueuse belge s’est montrée solide pour l’emporter sans difficulté majeure en deux sets (6-4, 6-2) en un peu plus d’une heure et demie (1h32 exactement), elle a aussi été bien aidée par une Lyonnaise peu inspirée. Il n’y a donc plus de Françaises dans le tableau du WTA 1000 émirati.

Garcia n’y arrive plus face à Mertens. Alors qu’elle avait remporté leurs trois premiers duels sur le circuit, elle a connu sa deuxième défaite consécutive contre la Belge en 2021. Mais si elle avait bien résisté lors du premier set en préparation de l’Open d’Australie à Melbourne, cette fois, la 47e joueuse mondiale a pu mesurer ce qui la séparait à l’heure actuelle du Top 20 mondial. Sans doute tendue, en manque de sensations, elle a accumulé les fautes directes et a en quelque sorte donné le bâton pour se faire battre.

Garcia s'est précipitée

Pourtant, c’est bien elle qui avait pris le meilleur départ, breakant son adversaire la première. Mais elle n’a pas su confirmer cet avantage, et a même concédé quatre jeux consécutifs de 1-3 à 5-3, perdant le premier set dans la foulée. Et ce n’était que le début de ses ennuis, puisque Garcia n’a pas réussi à gagner le moindre jeu de service dans le second acte. Face à une Mertens très régulière, jouant souvent au centre et variant un peu à coups de slices, la Française s’est bien trop souvent précipitée à l’échange.

Malgré quelques belles séquences, Garcia a connu trop de bas et a manqué de patience pour construire ses points. Si elle a souvent eu l’initiative, elle a rarement trouvé la cible, ne remportant que 44 % des points derrière sa première (33 % dans la seconde manche). En quart de finale, Mertens se frottera quant à elle à une Jessica Pegula en feu en ce moment. L’Américaine, quart-de-finaliste à l’Open d’Australie et demi-finaliste à Doha la semaine dernière, n’a fait qu’une bouchée de Karolina Pliskova plus tôt dans la journée (6-0, 6-2).

