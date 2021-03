Voilà un résultat qui rassurera peut-être Kristina Mladenovic. Balayée mardi par Jessica Pegula, la Française aura, malgré tout, marqué un jeu de plus que Karolina Pliskova mercredi face à la même adversaire. La Tchèque, pourtant numéro 6 mondiale, a été éparpillée en 53 minuscules minutes (6-0, 6-2) en huitième de finale à Dubaï. Après l'élimination d'Elina Svitolina et l'abandon de Petra Kvitova mardi, les têtes de série principales du tournoi tombent les unes après les autres.

Pour Kvitova, c'est un début de saison décidément compliqué puisqu'elle n'a pas fait mieux qu'un quart de finale à Doha en cinq tournois. Au Qatar d'ailleurs, elle avait déjà subi les foudres de Pegula (6-3, 6-1). Ce mercredi, son service, pourtant l'une de ses grandes armes, n'a pas du tout gêné l'Américaine. Pour preuve, la Tchèque n'a remporté que 34 % des points derrière sa... première balle.

Si Pegula est donc en grande forme, c'est aussi le cas d'Aryna Sabalenka. Tombeuse d'une autre Française, Alizé Cornet, mardi, la Biélorusse n'a pas fait plus de quartier contre Anett Kontaveit, mercredi. Elle a mis à peine dix minutes de plus que l'Américaine sur le court, expédiant l'Estonienne 6-3, 6-2 en 1h04 de jeu. En quart de finale, la tâche devrait être bien plus dure soit face à Iga Swiatek, soit face à Garbine Muguruza.

