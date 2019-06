La Tchèque Karolina Pliskova, 3e joueuse mondiale, a étrillé vendredi la Néerlandaise Kiki Bertens (N.4 mondiale) 6-1, 6-2 en demi-finale du tournoi WTA sur gazon d'Eastbourne et retrouvera samedi en finale l'Allemande Angélique Kerber (N.5). Sacrée à Wimbledon en 2018 et finaliste en 2016, Kerber a, elle, profité vendredi du forfait de la Tunisienne Ons Jabeur (62e), blessée (cheville droite), pour décrocher sa deuxième finale de l'année après Indian Wells en mars.

"Evidemment, ce n'est pas comme ça que je voulais atteindre la finale car l'objectif était d'avoir un match de plus dans les jambes avant Wimbledon", a réagi l'ex-N.1 mondiale allemande (31 ans). En quête d'un 13e titre, Kerber aura face à elle une ancienne vainqueur à Eastbourne avec Karolina Pliskova, sacrée dans le Sussex en 2017. Après ses victoires à Brisbane et Rome cette année, la Tchèque, qui n'a encore jamais brillé à Wimbledon, vise un 3e titre en 2019 et un 14e trophée au total. Un vrai test pour Kerber à quelques jours de la défense de son titre à Wimbledon et l'occasion aussi pour l'Allemande d'enfin s'imposer à Eastbourne après deux finales perdues en 2014 et 2012.