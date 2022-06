L'expérience a été un succès, mais il n'ira pas au-delà de deux matches. Ons Jabeur et Serena Williams ne soulèveront pas le trophée du double ensemble en fin de semaine à Eastbourne, et ce sans avoir connu la défaite pourtant sur le court. Elles ne disputeront pas leur demi-finale prévue face à Aleksandra Krunic et Magda Linette : la Tunisienne souffre du genou droit et a préféré se retirer à quelques jours de Wimbledon (27 juin-10 juillet prochains).

Ad

WTA Eastbourne En double avec Serena, Jabeur a hâte : "C'est la reine, elle choisira son côté" 20/06/2022 À 15:23

Avant sa grande rentrée en simple sur le gazon du All England Club, Serena Williams aura donc retrouver un peu le rythme de la compétition en double avec ces deux victoires. Mais le défi sera évidemment tout autre pour l'Américaine de 40 ans quand elle se retrouvera seule sur le court au niveau de l'intensité, de l'exigence physique et de la répétition des courses. Malgré son immense expérience, sa réussite après avoir été éloignée si longtemps du jeu - son dernier tournoi remonte à l'édition 2021 de Wimbledon - dépendra aussi de ce que lui réservera le tirage au sort vendredi.

Tennis Marion Bartoli : "Je me dis 'C'est le jeu de ta vie'" IL Y A 4 HEURES