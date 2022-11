Veronika Kudermetova et Elise Mertens ont remporté le tournoi de double du Masters, en battant en finale 6-2, 4-6, 11-9 Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, lundi à Fort Worth (Texas). C'est le troisième titre remporté par cette paire, de loin le plus prestigieux après ceux remportés à Dubaï cette année et à Istanbul l'an passé. Ensemble, elles s'étaient distinguées à l'Open d'Australie fin janvier en atteignant les demi-finales, leur meilleur parcours en Grand Chelem.

Ad

Elles ont privé Krejcikova et Siniakova d'un doublé au Masters. Mais la paire tchèque auront tout de même été la plus dominante en 2022, forte de trois sacres majeur à l'Open d'Australie, à Wimbledon et à l'US Open.

WTA Finals Mladenovic sacrée reine du double à Singapour 28/10/2018 À 10:11

WTA Finals double Sabalenka qualifiée pour les demies, Jabeur reste à quai 04/11/2022 À 22:57