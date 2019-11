Ashleigh Barty termine l’année en fanfare. Après avoir assuré sa place de numéro 1 mondiale en fin de saison, l’Australienne a doublé la mise dimanche en s’adjugeant également le Masters féminin de Shenzhen. En finale, elle a maîtrisé la tenante du titre Elina Svitolina, 8e joueuse mondiale, en deux sets (6-4, 6-3) en 1h26 de jeu. Cette victoire lui permet d’empocher également le plus grand prize money de l’histoire du tennis : 4,42 millions de dollars, soit 3,96 millions d’euros.

L’équipe de France de Fed Cup est prévenue, il faudra un exploit pour renverser l’Australie en finale la semaine prochaine (9-10 novembre). Car Ashleigh Barty, qui mènera les Aussies, est en très grande forme. Titrée à Roland-Garros plus tôt cette année, elle évolue de nouveau à son meilleur niveau et n’a laissé aucune chance à Elina Svitolina, exploitant à merveille notamment les secondes balles de l’Ukrainienne qui n’a eu que 45 % de réussite derrière. L’Australienne a fait respecter son rang dans un Masters un peu gâché par les forfaits sur blessures de Naomi Osaka et Bianca Andreescu.