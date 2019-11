La Française Kristina Mladenovic et la Hongroise Timea Babos défendront leur titre en double en finale du Masters dames à Shenzhen après leur victoire au super tie-break (1-6, 6-4, 10-8) contre la paire sino-australienne Zhang-Stosur.

Mladenovic et Babos, respectivement numéros 5 et 6 mondiales du classement WTA en double, affronteront dimanche en finale la paire composée de Strykova et Hsieh, qui a triomphé de Groenefeld et Schuurs en deux sets (6-1, 6-2) un peu plus tard ce samedi.