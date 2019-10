Le casting de Shenzhen se précise. Elina Svitolina est devenue officiellement lundi la 7e et donc avant-dernière qualifiée pour le Masters féminin qui se jouera dans deux semaines du 27 octobre au 3 novembre prochains en Chine. Sacrée à Singapour l'an passé, l’Ukrainienne tentera ainsi de défendre son titre et connaît déjà six de ses sept potentielles adversaires : Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Simona Halep, Bianca Andreescu, Naomi Osaka et Petra Kvitova. Il ne reste donc plus qu’une place à prendre.

Bien que gênée par une blessure au genou en cours de saison, notamment pendant le printemps sur terre battue, Svitolina a réalisé une année marquante pour elle. Pour la première fois de sa carrière, elle a atteint le dernier carré en Grand Chelem, et ce à deux reprises et consécutivement à Wimbledon et à l’US Open. Seule Serena Williams a fait preuve de la même régularité dans les Majeurs cette saison.

Trois joueuses pour un dernier billet

Elles sont trois à lorgner la dernière place pour le rendez-vous chinois. Actuellement 8e à la Race, Serena Williams est pour le moment en position de qualifiée. Mais l’Américaine ne joue pas cette semaine, au contraire de ses deux concurrentes la Néerlandaise Kiki Bertens, 9e, et la Suissesse Belinda Bencic, toutes deux engagées à Moscou et en capacité de lui griller la politesse.

De son côté, Svitolina participe ainsi pour la troisième fois de sa carrière au Masters féminin. Elle essaiera d’imiter à Shenzhen Serena Williams qui est la dernière joueuse à avoir réussi à conserver sa couronne dans l’événement. Celle-ci avait même réussi la passe de trois de 2012 à 2014. A noter que le tournoi offrira un "prize money" record de 4,725 millions de dollars (soit 4,29 millions d’euros) à celle qui remporterait la compétition en étant invaincue.