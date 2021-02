La numéro trois mondiale japonaise Naomi Osaka et la Bélarusse Victoria Azarenka se sont retirées sur blessure samedi à Melbourne de tournois préliminaires à l'Open d'Australie. Ces retraits s'ajoutent à ceux de Serena Williams et de Simona Halep.

La joueuse japonaise, qui a remporté le dernier US Open et l'Open d'Australie de 2019, devait rencontrer la Belge Elise Mertens en demi-finale du Gippsland Trophy mais elle a déclaré forfait. "Désolé pour Tennis Australia et pour les fans de devoir me retirer aujourd'hui", a écrit Osaka sur le compte Twitter de la WTA. "J'ai une blessure tenace et avec la perspective de l'Open d'Australie à l'horizon je dois être prudente. J'ai hâte d'être en compétition la semaine prochaine", a-t-elle ajouté. L'Open d'Australie doit débuter lundi.