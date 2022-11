Elle n'était pas aussi loin du compte que le score peut le laisser supposer. Au tableau d'affichage, Caroline Garcia n'a pas pesé bien lourd contre Iga Swiatek (6-3, 6-2) jeudi, pour son deuxième match dans le Masters féminin après sa victoire face à Coco Gauff. Sur le terrain, ce sont surtout des petits détails qui font une si grande différence en faveur de la N.1 mondiale. La Lyonnaise n'a pas vraiment le temps de les regretter. Dès samedi, elle sera de retour sur le court pour un rendez-vous d'un enjeu maximal face à Daria Kasatkina. Un dernier match de poule en forme de quart de finale.

D'ici là, il y aura une forme de frustration à digérer. De son propre aveu, Garcia ne méritait pas forcément un revers aussi large face à la Polonaise. La Lyonnaise est loin d'être passée à côté de son match. "Oui, c'est vraiment compliqué de me dire que j'ai perdu 6-3, 6-2, a-t-elle reconnu à sa sortie du court. Le score est un peu sévère. Je n'avais pas l'impression d'être dépassée. Je sais que je n'étais pas non plus à deux doigts de gagner, mais après le premier set, je ne me dis pas que je peux beaucoup mieux jouer."

Mais il en fallait un peu plus pour faire tomber encore une fois la Polonaise, qu'elle avait battue cet été à Varsovie. Un peu plus, mais à tous les niveaux. Et notamment dans la gestion des points importants. Garcia a eu six occasions de prendre le service de Swiatek, mais elle n'en a saisie qu'une. En face, la N.1 mondiale n'a eu que cinq balles de break. Elle en a converti quatre. Un écart trop criant dans l'efficacité pour qu'il ne se traduise pas au tableau d'affichage.

"Un challenge par rapport à son style de jeu"

Il ne doit cependant rien hasard. Il a trop souvent manqué un petit quelque chose à Garcia pour tenir tête à une joueuse de la trempe de Swiatek. "Il y a des occasions sur ses deux balles de service que j'aurais pu mieux saisir, a détaillé la Française. Il y a quelques montées, qui n'étaient pas assez précises. Du coup elle a eu plus de place pour me passer. Et je n'ai pas vraiment réussi à faire de bons services, je ne passais pas assez de premières balles. Et si je ne peux pas m'appuyer sur elles, en temps normal c'est compliqué, mais face à une joueuse comme Iga ça l'est encore plus."

Daria Kasatkina n'est pas une adversaire du même calibre. Mais le défi n'en sera pas moins de taille pour Garcia. "Kasatkina varie beaucoup le jeu, elle utilise tout le terrain, différentes trajectoires et elle se déplace bien, a résumé la Française devant la presse. Le but, ça va être de m'appuyer sur mon service et mon retour de service pour saisir les opportunités sur son service et vraiment la mettre sous pression. Accepter que certains rallyes durent un peu plus longtemps, mais toujours avec l'état d'esprit d'aller vers l'avant. J'ai hâte de préparer ce match parce que j'ai encore une chance de me qualifier et parce que c'est un challenge par rapport à son style de jeu."

Une préparation qui passe d'abord par la récupération, physique et mentale, de son match face à Swiatek. Dans cette optique, la motivation de décrocher une place dans le dernier carré du Masters lui sera précieuse. "Le sommeil sera un peu agité ce soir (jeudi, NDLR), mais oui, il y a encore quelque chose à jouer et ce quelque chose peut être un très grand moment. Par rapport au match d'aujourd'hui, il y a plein de choses que je peux améliorer. Ce sera un grand défi." Celui qui peut donner encore un autre relief à une saison déjà bien aboutie.

