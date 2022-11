Tennis

WTA Finals - Masters - n°4 mondiale : La folle saison de Caroline Garcia en chiffres

Vainqueure du Masters féminin, Caroline Garcia a affolé les compteurs en deuxième partie de saison. 74e mondiale en début d'année, elle n'avait plus remporté un titre depuis trois ans. En cinq mois, elle a tout renversé : quatre titres au compteur, une première demi-finale en Grand Chelem, et la 4e place mondiale. Jeu Set et Maths vous détaille la folle saison de Caroline Garcia en chiffres.

