Si elle espérait se rassurer, c'est raté. Elina Svitolina comptait pourtant bien aller chercher le titre à Hua Hin où elle était tête de série numéro 1. Mais vendredi, elle est tombée sous les coups de la Japonaise Nao Hibino, pourtant seulement 84e au classement WTA, en deux petits sets (6-4, 6-2) et 1h17 de jeu, en quart de finale du tournoi thaïlandais. Inspirée en début de tournoi par la réussite de son compagnon Gaël Monfils à Montpellier la semaine dernière, elle n'a pas réussi à l'imiter.

Si le premier set a été disputé entre les deux joueuses, c'est bien Hibino qui s'est montrée la plus entreprenante alternant puissance et finesse dans ses frappes, une variété qui a déstabilisé Svitolina. Une fois devant, la Japonaise n'a plus regardé en arrière, menant même 5-0 dans la seconde manche avant de s'imposer trois jeux plus tard. Après six échecs, Hibino valide ainsi sa première victoire sur une membre du top 10.

Eliminée dès le 1er tour à Auckland, au 3e à l'Open d'Australie et en quart de finale à Hua Hin où elle était largement favorite, Svitolina connaît un début de saison difficile. Elle va d'ailleurs le payer au classement la semaine prochaine en glissant à la 6e place, abandonnant son 4e rang actuel à Belinda Bencic.