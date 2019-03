Serena Williams prend le meilleur sur Victoria Azarenka au premier tour

Serena Williams a remporté vendredi à Indian Wells le duel des anciennes N.1 mondiales devenues mamans face à la Bélarusse Victoria Azarenka au terme d'un match spectaculaire. Williams, 10e mondiale, a eu besoin de plus de deux heures de jeu pour venir à bout en deux sets 7-6, 6-3 d'Azarenka, 48e au classement WTA.

La cadette des soeurs Williams, 37 ans, mène désormais 18 victoires à quatre au bilan de ses confrontations avec Azarenka (29 ans). Elles ne s'étaient plus affrontées depuis la finale du tournoi 2016 d'Indian Wells, remportée par la Bélarusse.

Depuis, elles sont devenues l'une et l'autre mère de famille pour la première fois et ont repris leur carrière. "C'est difficile de jouer contre quelqu'un dont on est si proche", a déclaré Williams. L'Américaine affrontera au prochaine tour une autre ancienne N.1 mondiale, l'Espagnole Garbine Muguruza, 20e mondiale, qui a battu l'Américaine Lauren Davis (N.199) 6-1, 6-3.