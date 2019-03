On n’arrête plus Belinda Bencic. Sur la lancée de son titre glané à Dubaï, la Suissesse continue de faire des ravages sur le circuit WTA. Elle a ainsi enregistré sa 12e victoire consécutive – plus longue série de succès en 2019 – en prenant le meilleur jeudi sur la Tchèque Karolina Pliskova, 5e joueuse mondiale, après trois sets (6-3, 4-6, 6-3) et 2h16 d’une belle bataille en quarts de finale. Elle affrontera dans le dernier carré la gagnante du duel entre Venus Williams et Angelique Kerber qui aura lieu cette nuit.

Les membres du top 10 vont finir par craindre son ombre. Belinda Bencic enchaîne les victoires comme elle distribue les coups gagnants (38 en tout jeudi) : avec une aisance certaine. Après avoir réduit au silence la numéro 1 mondiale Naomi Osaka au tour précédent, elle a néanmoins dû sortir le bleu de chauffe pour se défaire Karolina Pliskova en Californie. Si l’on ajoute ses deux succès de prestige à ceux validés contre Aryna Sabalenka, Simona Halep, Elina Svitolina et Petra Kvitova aux Emirats, elle en est donc à 6 victoires pour aucune défaite contre l’élite du tennis féminin en 2019.

Bencic, première qualifiée pour les demi-finales

Distribuant parfaitement le jeu depuis sa ligne de fond, la Suissesse a fait courir latéralement et parfois vers l’avant sa longiligne adversaire tchèque, remportant logiquement et assez aisément le premier set (6-3). Elle a ensuite un peu perdu le fil de son jeu, pas aidée par les conditions venteuses du jour et Pliskova a rapidement mené 4-0 dans la deuxième manche, avant de remettre les compteurs à zéro entre les deux joueuses sur sa cinquième balle de set, endiguant par la même occasion le retour de Bencic (6-3, 4-6).

Les deux joueuses ont considérablement élevé leur niveau de jeu dans la manche décisive, se rendant coup pour coup. Mais la Suissesse a fini par faire le break fatidique dans le huitième jeu en exploitant à merveille les secondes balles de Pliskova (seulement 38 % de points gagnés derrière pour la Tchèque) et en commettant bien moins d’erreurs à l’échange (23 contre 43). Bencic pouvait donc afficher un sourire radieux : avec une confiance pareille, il sera difficile d’aller la chercher en cette fin de tournoi.