WTA Indian Wells : Kerber et Sabalenka se qualifient pour le 3e tour

Angelique Kerber n’avait pas de temps à perdre. L’Allemande, 8e joueuse mondiale, n’a pas fait de détails pour son entrée en lice samedi à Indian Wells. Elle n’a ainsi laissé que deux petits jeux à son adversaire kazakhstanaise Yulia Putintseva, balayée (6-0, 6-2) en 1h03 au deuxième tour. L’entrée en matière a été plus difficile pour Aryna Sabalenka, 9e à la WTA, qui l’a néanmoins également emporté contre l’Autralienne Ajla Tomljanovic en trois sets (6-3, 4-6, 6-0).

Sabalenka s'est bien reprise

Kerber s’est épargnée toute sueur froide en protégeant parfaitement sa mise en jeu (aucun break concédé dans le match) grâce notamment à une première balle extrêmement efficace (93 % de points gagnés derrière. Particulièrement agressive à la relance, l’Allemande a rapidement composté son billet pour le tour suivant où elle affrontera la qualifiée russe Natalia Vikhlyantseva qui a fait sensation en expédiant quasiment de la même manière (6-2, 6-0) Carla Suarez Navarro.

Pour Sabalenka, la tâche a été plus ardue contre l’Australienne Tomljanovic, 44e joueuse mondiale et tombeuse d’Alizé Cornet au tour précédent. La Biélorusse a même laissé échapper un set, mais s’est très vite reprise, infligeant un cinglant 6-0 à son adversaire dans la manche décisive. Sabalenka, qui n’a finalement passé qu’1h39 sur le court, et retrouvera la gagnante du match entre l’invitée américaine Jessica Pegula et l’Ukrainienne Lesia Tsurenko.