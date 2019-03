WTA Indian Wells - Osaka continue sa promenade de santé

Tout va pour le mieux pour Naomi Osaka. Depuis son sacre à Indian Wells en 2018, le premier titre de sa carrière, Osaka a ajouté à son palmarès l'US Open 2018 et l'Open d'Australie 2019. De retour dans le désert californien pour la première fois dans sa carrière avec le statut de tenante du titre, la Japonaise s'en accommode pour l'instant bien. Elle a facilement dominé l'Américaine Danielle Collins, 25e mondiale, en deux sets (6-4, 6-2), même si elle a trouvé à redire à sa prestation.

"Dans le premier set, je ne bougeais pas bien du tout, à 4-4, je me suis dit qu'il fallait réagir, bouger mieux et plus et avoir une attitude plus positive", a-t-elle expliqué. Ce changement d'attitude a porté ses fruits, puisqu'elle n'a plus laissé que deux jeux à son adversaire qui avait atteint à la surprise générale le dernier carré de l'Open d'Australie en janvier. En 8e de finale dès mardi, Osaka aura fort à faire, puisqu'elle va défier la Suissesse Belinda Bencic, 23e mondiale qui a remporté à Dubaï en février son premier titre en quatre ans. Comme Osaka, Bencic est née en 1997, mais sa carrière prometteuse, avec son sacre à Toronto en 2015, a été freinée par des blessures aux poignets et au dos.