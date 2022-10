C'est une sacrée bombe qui va secouer le monde de la petite balle jaune. Ex-numéro 1 mondiale, actuellement 9e à la WTA, Simona Halep a été suspendue à titre provisoire par l'International Tennis Integrity Agency (ITIA) pour usage de produit dopant. La Roumaine a été contrôlée positive au Roxadusat, un médicament qui stimule la production de globules rouges et généralement utilisé dans le traitement de problèmes rénaux, lors du dernier US Open, fin août dernier.

Suite à son contrôle positif, la double vainqueure en Grand Chelem avait reçu un rappel pour violation du code mondial antidopage par cette même Agence mondiale antidopage le 7 octobre. Après voir fait appel de cette décision par la vainqueure de Roland-Garros 2018, l'échantillon B a confirmé les données de la première analyse.

Sentence acceptée pour Halep, mais

Quelques minutes après l'annonce, la joueuse de 31 ans a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux où elle prend acte de la décision de l'Agence d'intégrité du tennis. "Tout au long de ma carrière, l'idée de tricher ne m'a jamais traversé l'esprit, pas une seule fois. C'est totalement contre les valeurs qu'on m'a inculquées."

Mais la Roumaine entend bien continuer de se défendre. "Faire face à une telle situation injuste, je me sens complètement confuse et trahie. Je vais me battre jusqu'au bout pour prouver que je n'ai jamais pris de substance en sachant qu'elle était interdite. J'ai confiance que tôt ou tard, la vérité éclatera (...) C'est une question d'honneur et aussi d'amour pour le jeu, pour le tennis que je porte depuis 25 ans."

