Sofia Kenin (21 ans) sera bien de la partie à Lyon. Après avoir remporté l'Open d'Australie, l'Américaine, qui a remporté quatre titres en professionnel dont le premier Grand chelem de l'année, tentera de faire de même au Palais des sports de Gerland (2-8 mars). Elle sera tête de série N.1.

" C'est une chance pour notre tournoi "

"Nous l'avons ciblée tout de suite. Les choses se sont bien goupillées et nous pouvons annoncer qu'elle sera présente. C'est une chance pour notre tournoi", a déclaré mardi Pascal Biojout, le directeur de l'épreuve. Elle aura pour principales adversaires les Russes Anastasia Pavlyuchenkova, 33e mondiale, et Ekaterina Alexandrova (N.28), qui seront têtes de série N.2 et N.3.

Vidéo - Justine Henin retient "la force mentale de Kenin" 01:44

Seront également présentes plusieurs joueuses de l'équipe de France victorieuse de la Fed Cup en 2019 : Caroline Garcia (N.46), ambassadrice du tournoi, Kristina Mladenovic (N.37) et Alizé Cornet (N.61). L'une des trois invitations à attribuer pourrait revenir à Pauline Parmentier, également vainqueure de la dernière Fed Cup, dont le classement actuel (N.133) ne lui permet pas de figurer dans le tableau final.