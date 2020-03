Un travail de dur labeur. Le moins que l'on puisse dire est que Sofia Kenin a été poussée dans ses retranchements par Alison Van Uytvanck en demi-finale du tournoi de Lyon. Poussée au tie-break lors de chacun des trois sets (7-6, 6-7, 7-6), la numéro 5 mondiale a souffert face à la puissance de son adversaire belge, qui a passé la bagatelle de 22 aces.

Mais, à seulement 21 ans, la lauréate de la dernière édition de l'Open d'Australie a su puiser dans ses ressources mentales pour s'extirper du piège dans lequel elle aurait facilement pu tomber. "C'était un match très difficile, c'est très rare trois tie-breaks sur le circuit féminin, je suis très excitée d'être en finale", a commenté, soulagée, l'Américaine à l'issue de la rencontre. En finale, Sofia Kenin sera opposée à l'Allemande Anna-Lena Friedsam ce dimanche.

Auteure d'un très beau parcours à Lyon en éliminant notamment Kristina Mladenovic au deuxième tour, Anna-Lena Friedsam sera remontée pour son duel face à Sofia Kenin. Cinq ans après sa dernière finale (Linz en 2015), l'Allemande de 26 ans s'est quant à elle qualifiée après sa victoire obtenue plus tôt dans la journée aux dépens de la Russe Daria Kasatkina, tête de série numéro 7, en trois sets (6-3, 3-6, 6-2) et un petit peu plus de deux heures de jeu. L'actuelle 136e joueuse mondiale, bénéficiaire d'une invitation à Lyon, brille par sa solidité au fond du court et tentera de gagner le premier titre en simple de sa carrière durant laquelle elle a atteint le 45e rang mondial en 2016.