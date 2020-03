L'attente aura été longue. Depuis son acre devant son public à Moscou en octobre 2018, Daria Kasatkina n'avait plus goûté au dernier week-end d'un tournoi sur le circuit WTA. Ce sera chose faite samedi quand elle se présentera sur le court de Lyon pour y jouer une première demi-finale en 17 mois. Pour y parvenir, la Russe, tête de série numéro 7 dans le Rhône, a dominé Camila Giorgi à la bagarre en trois sets (6-2, 4-6, 6-2) et quasiment deux heures de jeu (1h57 précisément). Elle défiera la gagnante du match entre Viktoria Kuzmova et Anna-Lena Friedsam pour rallier la finale.

Cette semaine lyonnaise marquera-t-elle le début du renouveau de Daria Kasatkina. Retombée à la 73e place mondiale, la Russe avait pris la mauvaise habitude des élliminations prématurées sur le circuit, avec pas moins de 10 sorties dès le 1er tour dans une saison 2019 cauchemardesque. Mais dans ce nouvel Open 6e Sens, elle semble gagner en confiance match après match, victoire après victoire. Elle a ainsi trouvé les réponses au jeu agressif de Camila Giorgi, ne cédant pas un pouce de terrain et variant bien les trajectoires et les effets pour s'imposer.

Et si l'Italienne a bien répliqué dans le deuxième set, Kasatkina ne s'est pas affolée pour reprendre son destin en main dans le troisième. Ses balles bombées et ses qualités de contreuse ont eu raison du punch adverse. A l'image d'une balle de match exceptionnelle après un échange échevelé conclu par une fusée de coup droit le long de la ligne, Kasatkina semble avoir retrouvé une bonne partie du tennis qui lui avait permis d'entrer dans le top 10 fin 2018.