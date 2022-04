La N°2 mondiale Paula Badosa, dont l'épaule droite a été massée en cours de match, a été éliminée dès le deuxième tour du tournoi WTA 1000 de Madrid par l'ex-N°1 mondiale et aujourd'hui 21e Simona Halep (6-3, 6-1) samedi, à trois semaines de Roland-Garros (22 mai-5 juin).

Mon épaule, ça va

Badosa, récente demi-finaliste à Stuttgart (Allemagne), a perdu neuf des dix derniers jeux et s'est fait manipuler l'épaule droite à 3-0 dans le second set. "Mon épaule, ça va", a toutefois rassuré l'Espagnole, qui s'est inclinée en seulement 1h16, en conférence de presse. "Elle (Halep) a joué à un très haut niveau : elle était sur toutes les balles, elle était agressive, elle était rapide avec son jeu de jambes. Je pense qu'elle a joué parfaitement. Elle était très à l'aise sur le court et je n'ai pas su comment la déstabiliser", a estimé Badosa.

Première réussie sous la supervision de Mouratoglou

Pour son premier tournoi sous la supervision de Patrick Mouratoglou, Halep a en effet déployé un jeu plus agressif que celui auquel elle est habituée, en plus des qualités de défense et de mobilité qui la caractérisent. "C'est un honneur d'avoir Patrick dans mon box, c'est notre premier tournoi et j'apprécie vraiment, s'est-elle réjouie. Je joue du bon tennis et j'espère m'améliorer encore et encore, et voir quel niveau je peux atteindre."

La Roumaine affrontera soit la jeune Américaine Cori Gauff, soit la Kazakhe Yulia Putintseva pour une place en quarts de finale. Halep (30 ans) a été titrée deux fois sur la terre battue madrilène, en 2016 et en 2017. En 2021, elle s'était blessée en pleine saison sur ocre, sa surface de prédilection, à Rome et avait dû renoncer à Roland-Garros. Badosa, qui s'est révélée l'année dernière, restait sur une demi-finale devant le public espagnol.

La N°1 mondiale Iga Swiatek a elle déclaré forfait pour le tournoi de Madrid, tandis que la Bélarusse Aryna Sabalenka, N°4 et tenante du trophée, a été battue d'entrée. Le tournoi masculin, où sont notamment attendus Rafael Nadal et le N°1 mondial Novak Djokovic, débute dimanche, en parallèle de la fin des qualifications.

Paula Badosa se lamenta en un instante del duelo ante Simona Halep en el Mutua Madrid Open 2022 Crédit: Getty Images

